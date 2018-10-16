Захарова раскритиковала механизм введения санкций ЕС за химоружие
- РИА Новости
«Это самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве», — цитирует Интерфакс дипломата.
По её словам, механизм является частью «вакханалии в отношении неправового одностороннего санкционного подхода».
«Очередная дубинка для наказаний», — отметила Захарова, подчеркнув, что на данный момент принятые Евросоюзом решения «не создают новых санкций в отношении России».
15 октября Европейский союз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия.
Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал НСН одобрение нового механизма.
Подробнее — в материале RT.