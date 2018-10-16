Захарова раскритиковала механизм введения санкций ЕС за химоружие

Новый механизм ЕС по введению санкций за использование химического оружия является самодеятельностью, лежащей вне правового поля. Об этом в эфире НТВ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве», — цитирует Интерфакс дипломата.

По её словам, механизм является частью «вакханалии в отношении неправового одностороннего санкционного подхода».

«Очередная дубинка для наказаний», — отметила Захарова, подчеркнув, что на данный момент принятые Евросоюзом решения «не создают новых санкций в отношении России».

15 октября Европейский союз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия.

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал НСН одобрение нового механизма.

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