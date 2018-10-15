ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия

Короткая ссылка
Европейский союз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС
ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия
  • Reuters

«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — говорится в сообщении

Отмечается, что теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.

Как подчёркивается, ограничительные меры предназначены для тех, кто несёт прямую ответственность за разработку такого оружия, и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС 15 октября одобрят данный механизм

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить