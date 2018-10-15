ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия

Европейский союз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС

«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.

Как подчёркивается, ограничительные меры предназначены для тех, кто несёт прямую ответственность за разработку такого оружия, и тех, кто оказывает им финансовую и техническую поддержку.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС 15 октября одобрят данный механизм.