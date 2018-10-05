ЕС одобрит новый механизм введения санкций в связи с применением химоружия 15 октября
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
«Ожидается, что совет примет ряд решений и выводов без обсуждения, включая принятие нового режима санкций в отношении химического оружия», — говорится в тексте.
Председательствовать на мероприятии будет глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что на саммите Евросоюза 18 октября будет рассмотрена ситуация с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на сеть Организации по запрещению химического оружия.