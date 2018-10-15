«Деградация системы международных отношений»: ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия
- Курсы для медиков, на которых специалисты учатся, как оказывать помощь пострадавшим при химической атаке. Снимок 2017 года
- Reuters
- © Murad Sezer
Евросоюз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.
«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — заявили в пресс-службе.
В сообщении подчёркивается, что такие меры предусмотрены для лиц и организаций, которые несут прямую ответственность за использование химического оружия, вне зависимости от того, где они находятся и к какой национальности принадлежат. Санкции также могут затронуть тех, кто оказывает таким лицам или организациям финансовую, техническую и материальную поддержку.
«Санкции состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для лиц и организаций. Кроме того, лицам и организациям из ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто находится в списке», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что решение «способствует усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия».
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT предположил, что решение ввести новый механизм было принято под давлением США. При этом депутат считает, что ограничительные меры теперь должны быть введены против Вашингтона.
«Интересно, что США, в отличие от России, так и не уничтожили своё химическое оружие. А институт, который рядом с Солсбери, как занимался, так и занимается вопросами химоружия. Против кого и как они собираются вводить санкции? Объективно, ЕС теперь придётся ввести санкции против США и против ряда своих же членов, стран Евросоюза», — отметил Чепа.
Уже существующие механизмы обсуждения санкций, в том числе в ОЗХО и ООН, отбрасываются в сторону, так как не устраивают Запад, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.
При этом на фоне решения ЕС ОЗХО обсуждает введение атрибутивного механизма, который, как отметили в МИД России, позволит организации проводить самостоятельные расследования и определять виновных. Россия выступает против введения этого механизма. Как подчеркнули в МИД РФ, именно с позицией Москвы связано задержание и выдворение из Нидерландов четырёх российских граждан.
«Решение ЕС о новом механизме накладывания санкций на тех, кто причастен к производству, применению химического оружия — это серьёзный шаг. Это дальнейшее движение по пути создания внеправовых, внемеждународных норм, механизма давления и контроля экономического истощения стран тех предприятий, которые, с точки зрения ЕС, являются виновными в использовании химического оружия», — считает Почта.
«Эти изменения в правилах создают новые витки противостояния, которое перешло в противоборство между Западом и Востоком», — подчеркнул в разговоре с RT член Совета Федерации Игорь Морозов.
Сенатор отметил, что Россия, которую обвиняют в применении химического оружия, подтвердила его уничтожение актами ОЗХО.
«На мой взгляд, продолжается информационная война, она сопровождается очень серьёзными провокациями, связанными с химическим оружием. Это мы видим по Сирии, где «Белые каски» реализуют такие «проекты», дезинформируя международное сообщество. Это и Солсбери — «отравление» Скрипалей», — заявил Морозов.
- Reuters
- © Hannah McKay
По мнению Почты, на примере ситуации с «химатаками» в Сирии и делом об отравлении Скрипалей видно, что «никакое расследование не доводится до конца».
В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат. Поводом стали сообщения о том, что в Хан-Шейхуне правительственные силы якобы применили химическое оружие. При этом полноценное расследование к тому моменту проведено не было. По информации Минобороны, «химатака» стала результатом постановки, организованной движением «Белые каски».
По похожему сценарию развивались события вокруг инцидента в Думе. Местные жители сообщили, что химическая атака, в которой вновь обвинили Дамаск, была инсценирована. Однако уже 14 апреля западная коалиция нанесла удары по сирийским аэродромам.
Кроме того, отсутствие доказательств не помешало Западу обвинить Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон отказался от совместного расследования с Россией. При этом страны США и ЕС выслали российских дипломатов, а Вашингтон ввёл первый пакет санкций.
«Никаких убедительных доказательств не предъявляется. Проводится информационная кампания — создаётся некая история, миф о нападении с использованием химического оружия. Одно фейковое информационное сообщение дополняется другим, их поток не прекращается. Это откат международных отношений к силовым методам. Перспективы реализации таких решений — это просто деградация самой системы международных отношений и экономики», — заключил Почта.