«Деградация системы международных отношений»: ЕС одобрил новый механизм введения санкций за применение химоружия

Евросоюз принял новый механизм введения санкций за создание, использование или распространение химического оружия. Теперь Брюссель сможет вводить ограничительные меры против лиц или организаций, участвующих в разработке или применении химоружия, независимо от национальности и местонахождения. По мнению экспертов, такое решение отбросит в сторону уже существующие международные механизмы обсуждения санкций и позволит оказывать давление на страны, которые ЕС посчитает виновными. Аналитики напоминают, что в последнее время обвинения в применении химического оружия зачастую выдвигаются ещё до проведения расследования. Так, страны Запада возлагают ответственность за использование запрещённых вооружений на Дамаск, однако доказательств подобных нарушений не представлено.

Евросоюз принял новый режим введения санкций за создание или применение химического оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — заявили в пресс-службе.

В сообщении подчёркивается, что такие меры предусмотрены для лиц и организаций, которые несут прямую ответственность за использование химического оружия, вне зависимости от того, где они находятся и к какой национальности принадлежат. Санкции также могут затронуть тех, кто оказывает таким лицам или организациям финансовую, техническую и материальную поддержку.

«Санкции состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для лиц и организаций. Кроме того, лицам и организациям из ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто находится в списке», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение «способствует усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT предположил, что решение ввести новый механизм было принято под давлением США. При этом депутат считает, что ограничительные меры теперь должны быть введены против Вашингтона.

«Интересно, что США, в отличие от России, так и не уничтожили своё химическое оружие. А институт, который рядом с Солсбери, как занимался, так и занимается вопросами химоружия. Против кого и как они собираются вводить санкции? Объективно, ЕС теперь придётся ввести санкции против США и против ряда своих же членов, стран Евросоюза», — отметил Чепа.

Уже существующие механизмы обсуждения санкций, в том числе в ОЗХО и ООН, отбрасываются в сторону, так как не устраивают Запад, отметил в разговоре с RT профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

При этом на фоне решения ЕС ОЗХО обсуждает введение атрибутивного механизма, который, как отметили в МИД России, позволит организации проводить самостоятельные расследования и определять виновных. Россия выступает против введения этого механизма. Как подчеркнули в МИД РФ, именно с позицией Москвы связано задержание и выдворение из Нидерландов четырёх российских граждан.

«Решение ЕС о новом механизме накладывания санкций на тех, кто причастен к производству, применению химического оружия — это серьёзный шаг. Это дальнейшее движение по пути создания внеправовых, внемеждународных норм, механизма давления и контроля экономического истощения стран тех предприятий, которые, с точки зрения ЕС, являются виновными в использовании химического оружия», — считает Почта.

«Эти изменения в правилах создают новые витки противостояния, которое перешло в противоборство между Западом и Востоком», — подчеркнул в разговоре с RT член Совета Федерации Игорь Морозов.

Сенатор отметил, что Россия, которую обвиняют в применении химического оружия, подтвердила его уничтожение актами ОЗХО.

«На мой взгляд, продолжается информационная война, она сопровождается очень серьёзными провокациями, связанными с химическим оружием. Это мы видим по Сирии, где «Белые каски» реализуют такие «проекты», дезинформируя международное сообщество. Это и Солсбери — «отравление» Скрипалей», — заявил Морозов.

Reuters

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По мнению Почты, на примере ситуации с «химатаками» в Сирии и делом об отравлении Скрипалей видно, что «никакое расследование не доводится до конца».

В апреле 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по авиабазе Шайрат. Поводом стали сообщения о том, что в Хан-Шейхуне правительственные силы якобы применили химическое оружие. При этом полноценное расследование к тому моменту проведено не было. По информации Минобороны, «химатака» стала результатом постановки, организованной движением «Белые каски».

По похожему сценарию развивались события вокруг инцидента в Думе. Местные жители сообщили, что химическая атака, в которой вновь обвинили Дамаск, была инсценирована. Однако уже 14 апреля западная коалиция нанесла удары по сирийским аэродромам.

Кроме того, отсутствие доказательств не помешало Западу обвинить Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон отказался от совместного расследования с Россией. При этом страны США и ЕС выслали российских дипломатов, а Вашингтон ввёл первый пакет санкций.

«Никаких убедительных доказательств не предъявляется. Проводится информационная кампания — создаётся некая история, миф о нападении с использованием химического оружия. Одно фейковое информационное сообщение дополняется другим, их поток не прекращается. Это откат международных отношений к силовым методам. Перспективы реализации таких решений — это просто деградация самой системы международных отношений и экономики», — заключил Почта.