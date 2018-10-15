Эксперт оценил новый механизм введения санкций ЕС за применение химоружия
- Reuters
«Мне кажется, что Европейский союз не хочет вводить новые экономические санкции против России. Если санкции будут введены против каких-то определённых людей, которые подозреваются в том или в другом, это не нанесёт вред российской экономике», — сказал эксперт.
По его мнению, в ЕС достаточно государств, не желающих принимать жёсткие меры против Москвы.
Ранее сообщалось, что Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и организаций, которые занимаются разработкой химоружия, а также используют его где бы то ни было.
Также военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в беседе с Nation News оценил новые возможные санкции Евросоюза против России.