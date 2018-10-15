Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне

Верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за прекращения евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

Об этом в ходе беседы с ТАСС сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — уточнил он.

При этом Волков добавил, что не стал бы называть случившееся новым Великим расколом, подчеркнув, что «трагичность происходящего очевидна для всех».

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ прекращает евхаристическое общение с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.