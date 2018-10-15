Турецкие следователи прибыли в саудовское консульство по делу журналиста Хашукджи

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Группа турецких следователей совместно с представителями Саудовской Аравии вошла в консульство королевства в Стамбуле, чтобы изучить его в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Турецкие следователи прибыли в саудовское консульство по делу журналиста Хашукджи
  • Reuters

Об этом пишет Habertürk.

Ранее Bloomberg сообщало, что Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.

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