Турецкие следователи прибыли в саудовское консульство по делу журналиста Хашукджи

Группа турецких следователей совместно с представителями Саудовской Аравии вошла в консульство королевства в Стамбуле, чтобы изучить его в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом пишет Habertürk.

Ранее Bloomberg сообщало, что Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.