Турецкие следователи прибыли в саудовское консульство по делу журналиста Хашукджи
- Reuters
Об этом пишет Habertürk.
Ранее Bloomberg сообщало, что Саудовская Аравия начала внутреннее расследование в своём консульстве в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.
По данным СМИ, обозреватель американской газеты The Washington Post Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.
Впоследствии СМИ сообщили, что Турция уведомила США о наличии в распоряжении Анкары записей, которые подтверждают смерть журналиста.