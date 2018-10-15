Эксперт оценил заявления Нидерландов о «провокациях» России на учениях НАТО

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал RT обвинения Нидерландов в адрес России в провокациях на учениях НАТО в Арктике.

«Я более чем уверен, что это связано с возможностью подчеркнуть в информационном пространстве некую агрессивность со стороны России. Подобного рода учения проходят и с нашей стороны, и с их — проходит мониторинг. Мы тоже беспокоимся, чтобы эти учения не вышли за формат объявленных характеристик. Это естественный процесс, но они стараются из него сделать некий информационный повод для того, чтобы ещё раз очернить Россию», — пояснил Кошкин.

Эксперт добавил, что такие обвинения носят голословный характер, поскольку Россия не совершает никаких провокаций.

«У нас более чем достаточно территории в Арктике, которой необходимо обеспечить безопасность. Мы не заинтересованы в том, чтобы где-то что-то подсматривать, чтобы что-то себе урвать. У нас нет такой необходимости, однако Нидерландам хотелось бы нам приписать стяжательские качества», — заключил политолог.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Мак Мутри заявил, что российские военные корабли и самолёты «пытаются провоцировать» британских и голландских военных на учениях НАТО в Арктике.

В Госдуме данные заявления отвергли.