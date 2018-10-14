Трамп назвал Брансона отличным человеком

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу в Белом доме с американским пастором Эндрю Брансоном, освобождённым властями Турции.
Трамп назвал Брансона отличным человеком
  • Reuters
  • © Mike Theiler

«Важный день! Пастор Эндрю Брансон, который мог быть приговорён к 35 годам тюремного заключения в Турции, вернулся на родину, к своей семье», — написал он.

Трамп также отметил, что встретился с пастором в Белом доме.

«Встретились в Овальном кабинете, отличные люди!» — заключил американский лидер.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к лишению свободы более чем на три года, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое священник провёл под арестом.

Американский пастор был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота.

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