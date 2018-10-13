Пастор Брансон помолился за Трампа

Американский пастор Эндрю Брансон помолился за президента США Дональда Трампа, когда пришёл на встречу с ним в Белый дом.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что пастор встал на колени перед Трампом в Овальном кабинете и попросил Бога дать главе США мудрости, смелости и силы.

«Прошу Тебя дать Трампу сверхъестественную мудрость, чтобы он смог реализовать все свои планы и планы этой страны», — сказал он.

In a meeting in the Oval Office, recently freed American Pastor Andrew Brunson and his wife prayed for President @realDonaldTrump. https://t.co/fAJKg7DyKvpic.twitter.com/3UYS8AdMjh — Fox News (@FoxNews) 13 октября 2018 г.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона не заключала каких-либо сделок с Турцией ради освобождения пастора Эндрю Брансона.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к лишению свободы более чем на три года, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.