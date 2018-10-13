Эрдоган сообщил Трампу о независимости правосудия в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал обращение в адрес главы США Дональда Трампа, в котором рассказал о независимости турецкого правосудия.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Уважаемый президент Трамп, как я всегда подчёркивал, турецкий суд принял своё решение независимым образом. Надеюсь, что США и Турция продолжат своё сотрудничество так, как подобает союзникам, и будут совместно бороться с террористическими организациями», — написал Эрдоган.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона не заключала каких-либо сделок с Турцией ради освобождения пастора Эндрю Брансона.

12 октября суд турецкого Измира приговорил Брансона к лишению свободы более чем на три года, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.