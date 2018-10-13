Трамп назвал освобождение пастора огромным шагом в отношениях с Турцией

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона является огромным шагом для двусторонних отношений.

«Это будет огромным шагом в наших отношениях», — сказал он в ходе встречи с Брансоном в Белом доме.

Трамп вновь поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ.

По его словам, в последнее время у Вашингтона и Анкары были непростые отношения, однако теперь они могут наладиться.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона не заключала каких-либо сделок с Турцией ради освобождения Брансона.

12 октября суд Измира приговорил пастора к лишению свободы более чем на три года, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.