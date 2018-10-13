Трамп назвал освобождение пастора огромным шагом в отношениях с Турцией

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона является огромным шагом для двусторонних отношений.
Трамп назвал освобождение пастора огромным шагом в отношениях с Турцией
  • © Reuters

«Это будет огромным шагом в наших отношениях», — сказал он в ходе встречи с Брансоном в Белом доме.

Трамп вновь поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ.

По его словам, в последнее время у Вашингтона и Анкары были непростые отношения, однако теперь они могут наладиться.

Ранее Трамп заявил, что американская сторона не заключала каких-либо сделок с Турцией ради освобождения Брансона.

12 октября суд Измира приговорил пастора к лишению свободы более чем на три года, однако освободил его из-под стражи, приняв в расчёт время, которое он уже провёл под арестом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить