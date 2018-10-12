В Совфеде пообещали симметричный ответ Британии в ситуации с визами
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- РИА Новости
«Если не получится договориться (с Великобританией. — RT), а это всегда первая опция, — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — заявил Косачёв.
Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, выступая на пресс-конференции, что Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».