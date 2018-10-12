В Совфеде пообещали симметричный ответ Британии в ситуации с визами

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что если не удастся договориться по вопросу об отказе Лондона выдавать визы российским дипломатам, то Москва примет симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если не получится договориться (с Великобританией. — RT), а это всегда первая опция, — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — заявил Косачёв.

Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, выступая на пресс-конференции, что Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».