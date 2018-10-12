Яковенко: Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, выступая на пресс-конференции, что Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам.
Яковенко: Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам
  • © pixabay.com

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединённое Королевство», — сказал Яковенко в ответ на вопрос о том, кто займёт места дипломатов, которых выслали из Лондона в марте.

По его словам, для того чтобы заполнить пустующие места, необходимо восстановить нормальный контакт.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».

RT вёл прямую трансляцию.

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