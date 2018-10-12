Трамп: Иванка была бы потрясающим постпредом США при ООН

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал возможность назначения своей дочери Иванки Трамп на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН.

«Так приятно, что все хотят, чтобы Иванка Трамп стала новым постоянным представителем США при ООН. Она бы потрясающе показала себя на этом посту, но я уже слышу, как меня обвиняют в непотизме! У нас есть прекрасные люди, которые хотят получить эту должность», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что найдёт «фантастическую» замену Никки Хейли на позиции постоянного представителя страны при ООН.

Хейли покинет свой пост в конце 2018 года.