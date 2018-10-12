Трамп: Иванка была бы потрясающим постпредом США при ООН

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Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал возможность назначения своей дочери Иванки Трамп на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН.
Трамп: Иванка была бы потрясающим постпредом США при ООН
  • Reuters

«Так приятно, что все хотят, чтобы Иванка Трамп стала новым постоянным представителем США при ООН. Она бы потрясающе показала себя на этом посту, но я уже слышу, как меня обвиняют в непотизме! У нас есть прекрасные люди, которые хотят получить эту должность», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что найдёт «фантастическую» замену Никки Хейли на позиции постоянного представителя страны при ООН.

Хейли покинет свой пост в конце 2018 года. 

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