Трамп подтвердил отставку Хейли

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RT
Американский президент Дональд Трамп подтвердил отставку постпреда при ООН Никки Хейли «в конце года». По словам главы государства, за время своей работы дипломат стала для него «особенной».
Трамп подтвердил отставку Хейли
  • Reuters

Об этом информирует NBC.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли.

По некоторым данным, дипломат обсуждала свой уход с должности «на прошлой неделе» в Белом доме.

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