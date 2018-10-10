Эксперт предположил, кто может занять должность постпреда США при ООН

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT отставку постпреда США при ООН Никки Хейли.

«Отставка была неожиданностью. Допустим, про Рекса Тиллерсона (экс-госсекретарь США. — RT) шли разговоры полгода. Там был целый клубок противоречий и проблем, которые были понятны. Трудно сказать, чем вызвана отставка Хейли. Может быть, ей стало труднее работать при нынешнем госсекретаре и советнике по национальной безопасности. Хейли, возможно, было особо некомфортно представлять интересы США, в то время как и Трамп, и Помпео, и Болтон публично критиковали ООН, презрительно к ней относились», — отметил Блохин.

Эксперт добавил, что вряд ли на эту должность придёт человек, настроенный на позитивное развитие отношений между США и Россией.

«Сейчас в СМИ обсуждают Дину Пауэлл (бывший экономический советник президента США Дональда Трампа. — RT). Набор кандидатур может быть огромен. Залмай Халилзад (спецпредставитель США по вопросам афганского примирения. — RT) раньше занимал эту должность, у него дружеские отношения с Болтоном, его могут предложить. В последнее время стала появляться Кондолиза Райс (бывший госсекретарь США. — RT), она прекрасно бы смотрелась на этой позиции. Я не думаю, что это будет человек со взвешенной позицией по отношению к России. На этой должности были Дэниэл Патрик Мойнихэн, Джон Болтон, Залмай Халилзад, Саманта Пауэр — всегда отправляют людей с очень высокими ораторскими способностями. Это не тайная дипломатия, а публичная: критиковать на мировой площадке — это надо уметь, туда идут заряженные «ястребы», — заключил Блохин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл, бывшей сотрудницы Белого дома, на должность постпреда США при ООН в связи с отставкой Никки Хейли.