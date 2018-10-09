Трамп рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл на пост постпреда при ООН

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл, бывшей сотрудницы Белого дома, на должность постпреда США при ООН в связи с отставкой Никки Хейли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.

Американский президент отметил, что Никки Хейли поможет ему выбрать кандидатуру нового постпреда, которую должен утвердить сенат.

Также Трамп развеял слухи, что он собирается назначить постпредом в ООН свою дочь Иванку.

Пауэлл ранее работала в администрации Трампа первым заместителем советника президента по национальной безопасности. Она родилась в коптской христианской семье, эмигрировавшей в США, когда девочке было 4 года.

Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала это решение.

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