Постпред Швеции при ООН назвал отставку Хейли «громом среди ясного неба»
- Reuters
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«Я несколько удивлён этой новостью, которая была нежданной и появилась как гром среди ясного неба», — цитирует его ТАСС.
При этом Скуг не скрывал, что огорчён, так как с Хейли у него установились «хорошие, дружественные и уважительные взаимоотношения».
Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение дипломата.