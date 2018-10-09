Постпред Швеции при ООН назвал отставку Хейли «громом среди ясного неба»

Постоянный представитель Швеции при ООН Олоф Скуг назвал информацию об отставке своей коллеги из США Никки Хейли «громом среди ясного неба».

«Я несколько удивлён этой новостью, которая была нежданной и появилась как гром среди ясного неба», — цитирует его ТАСС.

При этом Скуг не скрывал, что огорчён, так как с Хейли у него установились «хорошие, дружественные и уважительные взаимоотношения».

Ранее сообщалось, что Хейли уйдёт в отставку с должности постпреда США при ООН в конце 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Nation News прокомментировала решение дипломата.