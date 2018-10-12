Меланья Трамп прокомментировала слухи об изменах супруга

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Меланья Трамп, супруга президента США Дональда Трампа в интервью ABC прокомментировала слухи о возможных изменах мужа.
Меланья Трамп прокомментировала слухи об изменах супруга
  • Reuters

«Я мать и первая леди. Есть огромное количество более важных проблем, о которых я должна думать и которые я должна решать», — сказала она.

По мнению первой леди, сообщения о якобы неверности Дональда Трампа являются лишь слухами, которые распространяют СМИ.

«У нас всё хорошо... Я очень сильная женщина, я знаю, каковы мои приоритеты», — добавила она.

Ранее Трамп заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.

Также она рассказала, как относится к сообщениям своего супруга в Twitter.

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