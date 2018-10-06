Меланья Трамп рассказала, как относится к твитам своего супруга

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья в ходе путешествия по Африке заявила, что не всегда с одобрением относится к тому, что её супруг пишет в Twitter.

«Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter. И я ему об этом говорю. Я честно высказываю ему своё мнение и даю ему искренние советы», — приводит её слова Associated Press.

Первая леди США добавила, что иногда Дональд Трамп прислушивается к её советам.

Во время поездки в Африку Меланья Трамп планирует осветить успешные инициативы по гуманитарной деятельности и программы по развитию, которые развёрнуты во многих странах континента.

Ранее первая леди США прокомментировала миграционную политику, проводимую администрацией американского президента Дональда Трампа.