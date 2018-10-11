Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире

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Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.

«Я могу сказать, что я самый затравленный человек мира», — сказала Трамп в интервью ABC News.

По её словам, о ней несправедливо высказываются в социальных сетях.

Ранее американские СМИ обвинили супругу президента США в том, что во время поездки в Кению она была в костюме «европейского колониалиста».

До этого американский президент Дональд Трамп объяснил надпись на куртке своей супруги Меланьи, которая посетила детей-мигрантов, разделённых с родителями на границе с Мексикой. Тогда первая леди надела куртку с надписью «Мне всё равно, а тебе?».

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