Дворкович объяснил намерение выйти из подверженных санкциям структур
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- РИА Новости
«Единственной причиной того, что я входил в санкционный список, было то, что я работал в правительстве России. Я выйду из всех тех структур, которые подвержены санкционным рискам. Президент ФИДЕ не должен подвергать рискам свою организацию», — цитирует его РИА Новости.
При этом Дворкович добавил, что в настоящее время юристы федерации не фиксируют подобных угроз.
Он также рассказал о том, как ему удалось победить на выборах на пост главы ФИДЕ.
«В выборах участвовали три кандидата. Наша команда была сильной и профессиональной, и наши аргументы помогли нам победить наших известных конкурентов», — заключил он.
Ранее сообщалось, что на завершившемся в Батуми конгрессе Международной шахматной федерации прошли выборы её нового главы.
Президентом организации стал Аркадий Дворкович. Он набрал 103 голоса.
Подробнее — в материале RT.