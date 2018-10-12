Дворкович объяснил намерение выйти из подверженных санкциям структур

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Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что намерен выйти из всех структур, которые подвержены санкционным рискам, из-за нежелания ставить ФИДЕ под удар.
Дворкович объяснил намерение выйти из подверженных санкциям структур
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Единственной причиной того, что я входил в санкционный список, было то, что я работал в правительстве России​​​. Я выйду из всех тех структур, которые подвержены санкционным рискам. Президент ФИДЕ не должен подвергать рискам свою организацию», — цитирует его РИА Новости.

При этом Дворкович добавил, что в настоящее время юристы федерации не фиксируют подобных угроз.

Он также рассказал о том, как ему удалось победить на выборах на пост главы ФИДЕ.

«В выборах участвовали три кандидата. Наша команда была сильной и профессиональной, и наши аргументы помогли нам победить наших известных конкурентов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что на завершившемся в Батуми конгрессе Международной шахматной федерации прошли выборы её нового главы.

Президентом организации стал Аркадий Дворкович. Он набрал 103 голоса.

Подробнее — в материале RT.

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