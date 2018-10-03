«Нужны новые лица»: Дворкович избран на пост президента FIDE

На завершившемся в Батуми конгрессе Международной шахматной федерации (FIDE) прошли выборы её нового главы. Президентом организации стал Аркадий Дворкович. Россиянин набрал 103 голоса и опередил другого кандидата — вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса. После подведения итогов выборов новый руководитель заверил, что в ближайшее время намерен провести ряд реформ.

За неделю до выборов на должность главы Международной шахматной федерации (FIDE) претендовали три кандидата. Компанию Аркадию Дворковичу составляли британский гроссмейстер Найджел Шорт и вице-президент организации Георгиос Макропулос. Причём именно последний был одним из тех, по чьей инициативе от должности был отстранён бывший руководитель FIDE Кирсан Илюмжинов.

Считалось, что главными претендентами на почётное кресло президента являются именно Дворкович и Макропулос. При этом российский представитель располагал довольно серьёзной поддержкой: его за его кандидатуру выступали Ассоциация шахматных профессионалов (ACP) и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а президент России Владимир Путин лично пожелал ему удачи.

Однако Макропулос не собирался мириться с ролью аутсайдера и пошёл на отчаянный шаг, отправив в комитет по этике FIDE жалобу на своего конкурента. В частности, он обвинял Дворковича в запрещённых методах агитации, нарушениях этического кодекса и призывал отстранить его от шахматной деятельности на восемь лет, что делало бы Макропулоса главным претендентом на пост президента федерации. В ответ было подано заявление о клевете. Однако обе жалобы были отвергнуты, а чиновники продолжили борьбу за должность.

За несколько часов до выборов противостояние Дворковича и Макропулоса стало очным. Примечательно, что Шорт не только официально снял свою кандидатуру, но и выразил поддержку члену попечительского совета Российской федерации шахмат (РШФ).

«Очевидно, что FIDE необходимы перемены, нужны новые лица, и с Макропулосом достичь этого невозможно. Кстати, Аркадий — очень умный парень, образованный, приятный в общении. Федерации пора избавляться от старого хлама. Люди из команды Георгиоса находятся в организации веками, и их пора сдать в музей», — цитирует Шорта ТАСС.

В итоге члены конгресса FIDE, который проходил в Батуми, согласились с мнением британского гроссмейстера и избрали на должность президента Дворковича. Он получил 103 голоса, в то время как Макропулос — 78, ещё один голос был признан недействительным. А то, что фаворитом является именно Аркадий, стало известно ещё во время его предвыборной речи, которая была встречена громкими овациями. Особенно чиновникам понравились идеи россиянина об обеспечении прозрачности, стремлении к сокращению расходов, а также сотрудничестве с крупными международными спортивными организациями.

По окончании процедуры выборов сам Дворкович признался, что в самое ближайшее время приступит к исполнению своих обязанностей.

«Очень рад, что мы победили на выборах, это очень важно, и теперь можно приступить к преобразованию FIDE, к реформам. Это должна быть солидная и серьёзная международная организация», — заявил президент.

Избрание Дворковича на пост главы Международной федерации шахмат всецело поддержали в России. Так, данную новость прокомментировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Мы рады этому избранию. Уверены, что он сможет достойно продолжить дело развития шахмат во всём мире», — заявил Песков.

Похожее отношение к победе россиянина выразил и почётный президент Олимпийского комитета (ОКР) Александр Жуков. Он поздравил Дворковича и отметил важность того, что пост главы FIDE будет занимать россиянин.

«Я рад, что в FIDE сохранилась преемственность, что главой организации снова будет россиянин, ведь РШФ — одна из старейших и уважаемых в мире. Думаю, что главной задачей нового президента станет преодоление раскола в мировой шахматной семье, её объединение. С этого, наверно, и нужно начинать», — сказал Жуков.

Он также выразил надежду, что в будущем популярность шахмат будет расти, и посоветовал делать упор на представление данного вида спорта в СМИ.

«Это позволит привлечь в шахматы спонсоров, даст толчок к их развитию во всём мире. Необходимо увеличить и финансирование крупнейших соревнований», — отметил почётный президент ОКР.

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Поддержку своему преемнику выразил и бывший президент FIDE Кирсан Илюмжинов. По его мнению, победа Дворковича на выборах стала триумфом всего российского спорта.

«Самое главное — продолжить те программы, которые мы начали (распространение шахмат в школах, деревнях, а также среди инвалидов. — RT), потому что в профессиональном спорте мы навели порядок с проведением Кубков и чемпионатов мира, а также Всемирных олимпиад. И важно продолжить популяризацию и развитие данного вида, реализовать идею одного миллиарда человек на планете, играющих в шахматы. Я думаю, что у Аркадия Владимировича это должно получиться. Поэтому я желаю ему успехов», — цитирует Илюмжинова РИА Новости.

Поздравил нового президента FIDE и глава РШФ Андрей Филатов, по мнению которого, успех Дворковича говорит о доверии шахматного мира к России.

«Это говорит о том, что Федерация шахмат страны всё делает правильно. И это очередной успех спортивной России», — заявил Филатов.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, решение конгресса FIDE отражает позицию страны в данном виде спорта.

«Мы всегда были законодателями моды в шахматах, это наша народная игра. Я с удовольствием поздравляю Дворковича и надеюсь, что он внесёт много полезного в развитие данного вида. В международной федерации есть различные полюсы мнений, потому что это интереснейшая и древняя игра, там непочатый край для развития. Аркадий показал себя очень грамотным специалистом, работая в правительстве России. Поэтому я не думаю, что у него будут проблемы с этой работой. Его деятельность будет успешной», — заключил Тарпищев.