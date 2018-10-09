Вице-чемпион мира по рапиду Федосеев оценил выступление сборной России на шахматной олимпиаде

Вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев в интервью газете «Известия» оценил выступление сборной России на Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в грузинском Батуми.

«Уверен, мы не должны радоваться третьему и четвёртому месту. Наши команды могли добиться гораздо большего, но в этот раз не получилось», — заявил он.

По словам гроссмейстера, все работали на максимуме, старались и до последнего тура претендовали на золото, и за эти команды точно не стыдно.

Как отметил Федосеев, обе сборные неудачно стартовали, и их результат закономерный, но неприятный.

«Надеюсь, на домашней Олимпиаде в Ханты-Мансийске мы выступим сильнее. Все предпосылки для этого есть», — добавил он.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал выступление мужской и женской сборных команд России на шахматной олимпиаде.