Дворкович высказался о выступлении сборной России на шахматной олимпиаде в Батуми
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- РИА Новости
«Мужская сборная сделала всё возможное, чтобы попасть в призы, команда боролась до конца и проявила характер. Что касается женской команды, то, конечно, четвёртая строчка — это не тот результат, на который рассчитывали, тем более медали упустили в последний момент», — приводит слова Дворковича ТАСС.
На шахматной олимпиаде в Батуми мужская сборная заняла третье место, в то время как женская стала четвёртой.
Ранее Владимир Путин высказал мнение, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики.