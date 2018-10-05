Дворкович высказался о выступлении сборной России на шахматной олимпиаде в Батуми

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал выступление мужской и женской сборных команд России на шахматной олимпиаде, которая прошла в грузинском Батуми.
Дворкович высказался о выступлении сборной России на шахматной олимпиаде в Батуми
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Мужская сборная сделала всё возможное, чтобы попасть в призы, команда боролась до конца и проявила характер. Что касается женской команды, то, конечно, четвёртая строчка — это не тот результат, на который рассчитывали, тем более медали упустили в последний момент», — приводит слова Дворковича ТАСС.

На шахматной олимпиаде в Батуми мужская сборная заняла третье место, в то время как женская стала четвёртой.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики.

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