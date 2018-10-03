Медведев прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание экс-заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Медведев прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ
  • РИА Новости

«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента. Желаю удачи Аркадию Дворковичу», — написал Медведев в своём Twitter.

3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики.

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