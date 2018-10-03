Медведев прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ
- РИА Новости
«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента. Желаю удачи Аркадию Дворковичу», — написал Медведев в своём Twitter.
Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента! Желаю удачи, @advorkovich!@FIDE_chess— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 3 октября 2018 г.
3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.
Ранее Владимир Путин высказал мнение, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики.