Медведев прокомментировал избрание Дворковича главой ФИДЕ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание экс-заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента. Желаю удачи Аркадию Дворковичу», — написал Медведев в своём Twitter.

Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента! Желаю удачи, @advorkovich!@FIDE_chess — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 3 октября 2018 г.

3 октября на конгрессе ФИДЕ в Батуми Дворкович был избран новым президентом организации.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что избрание Дворковича главой ФИДЕ поможет очистить шахматы от политики.