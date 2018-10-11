Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января

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Россия до января 2019 года определится с позицией относительно членства в Совете Европы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Россия определится с позицией о членстве в Совете Европы до января
  • РИА Новости

«Россия со своей позицией окончательно определится до января месяца. Потому что в январе либо мы подаём заявку на продолжение работы, если для этого будут созданы условия, либо мы не подаём заявку», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Ранее генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то членство страны в уставных органах организации будет прекращено.

При этом он отметил, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека, если Россия выйдет из Совета Европы. 

В Государственной думе подчеркнули, что СЕ искоренил лежащие в основе парламентской структуры принципы.

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