Генсек СЕ пригрозил России прекращением участия в уставных органах
Об этом сообщает «Европейская правда».
«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он.
Ягланд также допустил выход России из организации и заявил, что в таком случае её бюджет будет подвергнут изменениям.
«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — добавил генсек.
В июле в МИД России заявили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы.
Эксперт Сергей Марков в беседе с ФАН оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ.