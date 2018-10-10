Генсек СЕ пригрозил России прекращением участия в уставных органах

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.

Об этом сообщает «Европейская правда»

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года будет в июне следующего года. И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью», — сказал он.

Ягланд также допустил выход России из организации и заявил, что в таком случае её бюджет будет подвергнут изменениям.

«Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — добавил генсек.

В июле в МИД России заявили об отсутствии оснований для возобновления выплат в Совет Европы.

Эксперт Сергей Марков в беседе с ФАН оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ. 

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