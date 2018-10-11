Ягланд: россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае выхода из Совета Европы

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Граждане России лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, если страна выйдет из Совета Европы, заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.
Ягланд: россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае выхода из Совета Европы
  • ©John Edward Linden/Arcaid
  • globallookpress.com

«Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Это будет огромным шагом назад», — сказал он на пленарной сессии ПАСЕ.

Ягланд также отметил необходимость сформировать проект бюджета организации с учётом отказа России от уплаты членских взносов.

Ранее Ягланд заявил, что если Россия не будет платить взносы, то её участие в уставных органах СЕ будет прекращено.

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