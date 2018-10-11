Ягланд: россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае выхода из Совета Европы
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«Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Это будет огромным шагом назад», — сказал он на пленарной сессии ПАСЕ.
Ягланд также отметил необходимость сформировать проект бюджета организации с учётом отказа России от уплаты членских взносов.
Ранее Ягланд заявил, что если Россия не будет платить взносы, то её участие в уставных органах СЕ будет прекращено.