Ягланд: россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае выхода из Совета Европы

Граждане России лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, если страна выйдет из Совета Европы, заявил генсек организации Турбьёрн Ягланд.

«Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Это будет огромным шагом назад», — сказал он на пленарной сессии ПАСЕ.

Ягланд также отметил необходимость сформировать проект бюджета организации с учётом отказа России от уплаты членских взносов.

Ранее Ягланд заявил, что если Россия не будет платить взносы, то её участие в уставных органах СЕ будет прекращено.