Володин: Совет Европы искоренил лежащие в основе парламентской структуры принципы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Европы искоренил лежащие в основе парламентской структуры принципы.

«Нам удалось найти ту тональность, которая не позволила уйти в конфликт, при этом обсудить вопросы. Собственно, это то, чего нет в Парламентской ассамблее Совета Европы. Потому что Совет Европы закрылся от диалога, принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры, искоренил», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено. В Госдуме отреагировали на эти заявления.

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