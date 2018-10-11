В Госдуме отреагировали на заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах организации будет прекращено.

«Мы поставили конкретные условия Совету Европы: мы готовы вернуться, но в качестве полноценного участника, чтобы в регламент были внесены изменения о том, что постоянная делегация в СЕ не может быть лишена слова ни при каких обстоятельствах, так как СЕ — это в первую очередь переговорная площадка, место, где вырабатываются решения, устраивающие всех. Но пока наши партнёры не готовы внести такую очевидную правку в регламент. Конечно, при таком условии платить взносы, притом что Россия лишена слова… Будем добиваться от партнёров выполнения наших требований», — отметил Морозов.

По его словам, если Россия всё-таки выйдет из организации, это негативно отразится на возможности выстраивать дипломатические переговоры.

«Я считаю, что это будет очень пессимистичный сценарий, поскольку в дипломатической практике нужно развивать диалог, а выход России будет означать прекращение существенной части этого диалога. Конечно, это крайняя мера, на которую, я надеюсь, нас не будут вынуждать идти», — заключил Морозов.

Ранее в Совете Европы пригрозили России прекращением участия в уставных органах.