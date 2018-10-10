Меркель поддержала заявления Нидерландов о «российской кибератаке»

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Правительство Германии доверяет оценке Нидерландов о «кибератаке» со стороны России на ОЗХО, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

«Мы полностью доверяем оценкам нидерландских властей и разделяем их. Это очень серьёзные инциденты, которые мы обсудим в том числе на саммите ЕС в Брюсселе», — цитирует представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт Меркель.

4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян. 

Позднее власти Германии присоединились к обвинениям в адрес России в причастности к кибератакам.

В МИД России, комментируя обвинения стран Запада, назвали их кампанейщиной

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