Меркель поддержала заявления Нидерландов о «российской кибератаке»
«Мы полностью доверяем оценкам нидерландских властей и разделяем их. Это очень серьёзные инциденты, которые мы обсудим в том числе на саммите ЕС в Брюсселе», — цитирует представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт Меркель.
4 октября Нидерланды заявили, что предотвратили «кибератаку на ОЗХО» со стороны россиян.
Позднее власти Германии присоединились к обвинениям в адрес России в причастности к кибератакам.
В МИД России, комментируя обвинения стран Запада, назвали их кампанейщиной.