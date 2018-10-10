В Совфеде оценили заявление Трампа об ответных мерах на покупку Индией С-400

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Индия скоро узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

«Индия — не банановая республика, и так с ней разговаривать некорректно. Это страна с миллиардным населением, в техническом и научном плане развита, быстро движется вперёд. Так что Штаты не смогут нанести ей какой-то серьёзный ущерб. Такими заявлениями господин Трамп наносит вред собственной стране, ведь угроз много, а на деле получается пшик. И в следующий раз никто не будет пугаться, остальные страны последуют примеру смельчаков, которые решили нарушить американские санкции и пойти против Вашингтона», — заявил он.

Как отметил Джабаров, Соединённым Штатам будет сложно найти поддержку своим действиям против Индии.

«Я не думаю, что индусы смирятся с этим. Кроме того, Индия исторически связана с Великобританией. Так что англичане Трампа, скорее всего, не поддержат. И вряд ли премьер-министр Индии пойдёт на попятную в угоду желаниям американского президента», — заключил сенатор.

Ранее Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400.