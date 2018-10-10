Эксперт оценил заявление Трампа об ответе США на покупку Индией С-400

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Анна Лушникова
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что в ближайшее время Индия узнает об ответных мерах США на покупку у России С-400.
Эксперт оценил заявление Трампа об ответе США на покупку Индией С-400
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«Нужно понимать, что Индия — огромная страна, и в данном случае надо очень хорошо подумать, какой торговый интерес у США в этой стране. Также необходимо задаться вопросом, насколько сама Индия от каких-либо мер пострадает или не пострадает вообще. К тому же Штаты сейчас предпринимают все эти действия уже постфактум. От сделки с С-400 никто не отойдёт назад, а для американцев это означает потерю лица, которое надо сохранить», — считает Шурыгин.

Эксперт также отметил, что со стороны США можно ждать «неких санкций, которые будут скорее для галочки, ведь они уже угрожали Индии, делали заявления».

Ранее Трамп пообещал, что в ближайшее время Индия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку у России С-400.

Эксперт Евгений Бужинский прокомментировал НСН возможное введение США санкций против Индии из-за С-400. 

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