Эксперт прокомментировал угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400
- @mod_russia
Как считает эксперт, никакие санкции не могут повлиять на желание Индии владеть лучшим в мире вооружением.
«Аналогов С-400 в мире сейчас нет», — отметил Бужинский.
Со своей стороны, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Nation News прогнозирует, что санкций или не будет вообще, или они будут условными, чтобы ничем не навредить Индии.
«Так что Индия продолжит вести независимую политику так, как она её видит. В США это понимают и будут стараться сближаться именно с этой Индией, потому что, если к власти там придут конгрессисты, с ними будет куда сложнее работать, чем с националистами», — пояснил он.
Брутер добавил, что многовекторная политика Индии выгодна Вашингтону.
Ранее в Индии прокомментировали угрозу введения санкций США из-за покупки у России С-400.