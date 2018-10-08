Эксперт прокомментировал угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с НСН прокомментировал возможное введение США санкций против Индии из-за покупки С-400 у России.

Как считает эксперт, никакие санкции не могут повлиять на желание Индии владеть лучшим в мире вооружением.

«Аналогов С-400 в мире сейчас нет», — отметил Бужинский.

Со своей стороны, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Nation News прогнозирует, что санкций или не будет вообще, или они будут условными, чтобы ничем не навредить Индии.

«Так что Индия продолжит вести независимую политику так, как она её видит. В США это понимают и будут стараться сближаться именно с этой Индией, потому что, если к власти там придут конгрессисты, с ними будет куда сложнее работать, чем с националистами», — пояснил он.

Брутер добавил, что многовекторная политика Индии выгодна Вашингтону.

Ранее в Индии прокомментировали угрозу введения санкций США из-за покупки у России С-400.