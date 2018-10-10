Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах
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По его словам, подобные учения ведут к усилению присутствия российских вооружённых сил на «четырёх северных островах».
«Это противоречит нашей позиции. В связи с этим 9 октября мы выразили российской стороне протест», — приводит его слова ТАСС.
Как отмечается, Москва уведомила Токио о том, что стрельбы на юге Курил пройдут с 10 по 13 октября.
Ранее стало известно, что японские власти направили России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.
Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии.