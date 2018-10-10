Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах

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Япония выразила России протест из-за планов проведения стрельб в районе южных Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Япония выразила России протест в связи с проведением стрельб на Южных Курилах
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По его словам, подобные учения ведут к усилению присутствия российских вооружённых сил на «четырёх северных островах».

«Это противоречит нашей позиции. В связи с этим 9 октября мы выразили российской стороне протест», — приводит его слова ТАСС.

Как отмечается, Москва уведомила Токио о том, что стрельбы на юге Курил пройдут с 10 по 13 октября.

Ранее стало известно, что японские власти направили России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии.

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