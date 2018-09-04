Япония направила России протест из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны

Японские власти по дипломатическим каналам передали России протест из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на генсекретаря японского правительства Ёсихидэ Сугу.

«Что касается усиления российских вооружений на четырёх северных островах, то это не совпадает с позицией нашей страны и мы различными способами заявляем протест», — сказал он.

По его словам, японская сторона передала протест России 3 сентября.

Ранее стало известно, что Токио выразил протест Москве в связи с размещением самолётов на острове Итуруп.