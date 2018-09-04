Эксперт оценил протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны
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- globallookpress.com
«Я считаю, что это дежурный протест, который никак не повлияет на наши отношения. Эти празднования проводятся регулярно, для Японии это не новость», — сказал эксперт.
По его словам, Токио всегда отрицательно относился к таким мероприятиям.
Как полагает Кистанов, этот эпизод никак не отразится на приезде премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток.
Ранее сообщалось, что японская сторона передала протест России 3 сентября.