Эксперт оценил протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.

«Я считаю, что это дежурный протест, который никак не повлияет на наши отношения. Эти празднования проводятся регулярно, для Японии это не новость», — сказал эксперт.

По его словам, Токио всегда отрицательно относился к таким мероприятиям.

Как полагает Кистанов, этот эпизод никак не отразится на приезде премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток.

Ранее сообщалось, что японская сторона передала протест России 3 сентября.