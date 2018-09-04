Эксперт оценил протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны

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Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с НСН оценил протест Японии из-за проведения мероприятий в честь окончания Второй мировой войны на четырёх островах Южных Курил.
Эксперт оценил протест Японии из-за мероприятий на Курилах по случаю окончания войны
  • ©Sergey Frolov
  • globallookpress.com

«Я считаю, что это дежурный протест, который никак не повлияет на наши отношения. Эти празднования проводятся регулярно, для Японии это не новость», — сказал эксперт.

По его словам, Токио всегда отрицательно относился к таким мероприятиям.

Как полагает Кистанов, этот эпизод никак не отразится на приезде премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивосток.

Ранее сообщалось, что японская сторона передала протест России 3 сентября.

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