В МИД России предупредили о жёстком ответе на возможную кибератаку Британии

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ответ России на возможную кибератаку Великобритании на российские инфраструктурные объекты будет достаточно жёстким.

«Великобритания всю жизнь, ещё с (времён. — RT) Ивана Грозного, была врагом России, действуя в ущерб, и, если они это заявляют, наверное, они попробуют, но мы будем защищаться, и ответ будет достаточно жёстким», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».

В посольстве России уточнили, что британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.