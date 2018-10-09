В МИД России предупредили о жёстком ответе на возможную кибератаку Британии

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Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что ответ России на возможную кибератаку Великобритании на российские инфраструктурные объекты будет достаточно жёстким.
В МИД России предупредили о жёстком ответе на возможную кибератаку Британии
  • ©pixabay.com

«Великобритания всю жизнь, ещё с (времён. — RT) Ивана Грозного, была врагом России, действуя в ущерб, и, если они это заявляют, наверное, они попробуют, но мы будем защищаться, и ответ будет достаточно жёстким», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».

В посольстве России уточнили, что британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке киберударов по объектам в России.

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