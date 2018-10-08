Посольство России: в МИД Британии заявили о наличии у страны киберпотенциала

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Британский МИД не предоставил никаких подробностей относительно информации о подготовке ответных киберударов по объектам в России. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.
Посольство России: в МИД Британии заявили о наличии у страны киберпотенциала
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Сегодня нами получен ответ МИД Великобритании, из которого следует, что, как и прежде, никаких дополнительных подробностей относительно прозвучавших обвинений нам предоставлено не будет. Что ж, раз так, то и комментировать по существу этих обвинений нам нечего», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что внешнеполитическое ведомство подтвердило наличие у Великобритании наступательного киберпотенциала, но указало, что он будет задействоваться в строгом соответствии с международным правом.

«Насколько мы можем судить, тем самым британская сторона дистанцируется от безответственных публикаций СМИ и цитируемых в них «анонимных источников», пугающих публику сценариями «захвата Россией островов у берегов Эстонии», угрожающих в ответ «оставить российскую столицу без электричества» и т. п.», — уточнили в посольстве.

Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность проведения кибератак на объекты электроснабжения в России в случае «агрессии Москвы».

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