На Филиппинах заявили об отсутствии онкологии у президента страны
- Reuters
Об этом сообщает CNN.
По его словам, медицинские анализы, которые могли выявить рак у Дутерте, показали отрицательный результат.
Пресс-секретарь президента Гарри Роке также отметил, что в результате обследования главы страны не было найдено каких-либо серьёзных заболеваний, о которых следовало бы проинформировать общественность.
Как отмечает телекомпания, в филиппинской Конституции указано, что «в случае наличия серьёзной болезни у президента общественность должна быть проинформирована о состоянии его здоровья».
Ранее Дутерте заявил, что может уйти в отставку с поста главы государства, если у него обнаружат тяжёлое заболевание.