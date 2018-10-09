На Филиппинах заявили об отсутствии онкологии у президента страны

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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что у филиппинского лидера Родриго Дутерте в ходе обследования не обнаружили онкологического заболевания.
На Филиппинах заявили об отсутствии онкологии у президента страны
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

По его словам, медицинские анализы, которые могли выявить рак у Дутерте, показали отрицательный результат.

Пресс-секретарь президента Гарри Роке также отметил, что в результате обследования главы страны не было найдено каких-либо серьёзных заболеваний, о которых следовало бы проинформировать общественность.

Как отмечает телекомпания, в филиппинской Конституции указано, что «в случае наличия серьёзной болезни у президента общественность должна быть проинформирована о состоянии его здоровья».

Ранее Дутерте заявил, что может уйти в отставку с поста главы государства, если у него обнаружат тяжёлое заболевание. 

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