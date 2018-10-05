СМИ: Дутерте заявил, что может уйти в отставку из-за болезни

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он может уйти в отставку с поста главы государства, если у него обнаружат тяжёлое заболевание. Об этом информирует Bloomberg.

Выступая перед выпускниками Филиппинской военной академии Дутерте рассказал, что ранее был госпитализирован из-за плохого самочувствия.

По его словам, он должен ждать результатов медицинского обследования.

«Если это рак, третья стадия, то больше никакого лечения. Я не буду продлевать свою агонию ни в этом офисе, ни в каком-либо другом», — сказал он.

Ранее стало известно, что Дутерте извинился перед Богом за то, что выражался в его адрес оскорбительными словами.