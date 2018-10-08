Эксперт оценил угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400

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Анастасия Румянцева
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин в беседе с RT оценил возможное введение США санкций против Индии из-за покупки С-400 у России.
Эксперт оценил угрозу введения США санкций против Индии из-за С-400
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«США надо быть логически последовательными, они пытаются реализовать в общественном пространстве «нападение» на Китай за то, что он приобрёл у России С-400. Естественно, теперь необходимо угрожать Индии, потому что будет нелогичным дать ей преференции и свободу выбора без наказания. США вполне логично сейчас давят на все страны и, конечно же, на мастодонтов — Китай и Индию», — отметил Кошкин.

По словам эксперта, США с экономической точки зрения пытаются «вытеснить Россию с её добротным вооружением с мирового рынка».

«Надо учитывать ещё один момент: у американских специалистов есть опасения, что F-35 может и не соответствовать тем высоким тактико-техническим характеристикам и окажется вполне посильным объектом для ЗРК С-400, и тогда американцы ещё и потерпят поражение с  продажами своих истребителей. США находятся в чрезвычайно агрессивной санкционной позиции и будут выдерживать свои параметры максимально до тех пор, пока у них будет на это достаточно сил», — заключил Кошкин.

Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил, что Индия осознаёт возможность введения санкций из-за закупки системы С-400, но при этом проводит «независимую политику».

5 октября в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку С-400 «Триумф».

Эксперт Александр Лукин в беседе с Nation News оценил соглашение.

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