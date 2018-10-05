Эксперт рассказал о возможной реакции США на сделку России и Индии по С-400

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Марианна Чурсина
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, комментируя в разговоре с RT подписание контракта на поставку комплексов С-400 в Индию, рассказал, что США, вероятно, не оставят это событие без внимания.
Эксперт рассказал о возможной реакции США на сделку России и Индии по С-400
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«США будут демонстрировать, что они очень обеспокоены сотрудничеством Индии с Россией в таком чувствительном секторе, как торговля оружием, и воспринимают эту сделку как, во-первых, угрозу национальным интересам. Во-вторых, американцы не будут об этом говорить, но они понимают, что это утрата существенного сегмента рынка — рынка вооружений. Поэтому здесь есть две мотивации у США, чтобы этот прецедент не остался «безнаказанным», — сказал он.

При этом Ярыгин усомнился, что своё недовольство США будут «реализовывать в виде санкций». Он предположил, что американская сторона может попытаться ввести экспортные ограничения на поставки в Индию технологий и продукции не только военного, но и двойного назначения.

Ранее в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подписан контракт на поставку комплексов С-400.

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