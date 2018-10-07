В Совфеде оценили призыв датского депутата начать кибератаки на Россию
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Цеков отметил, что подобные высказывания характеризуют европейских и американских парламентариев, которые, как он подчеркнул, без доказательств призывают к ответным действиям.
«У них в основном догадки. Они считают, что «весьма вероятно», что российские хакеры вмешиваются в европейское и американское киберпространство. В данном контексте подобное заявление тем более возмутительно», — сказал он.
При этом Цеков добавил, что, вероятно, таким образом в Дании стараются проявить лояльность к политическому курсу США.
«Они идут в фарватере американской политики… Достаточно вспомнить последнюю ситуацию с «Северным потоком — 2», когда все страны дали разрешение (на прокладку газопровода. — RT), кроме Дании», — напомнил сенатор.
Ранее в парламенте Дании призвали начать кибератаки против России в ответ на «агрессию Москвы в киберпространстве».