В Госдуме отреагировали на призыв датского депутата начать кибератаки против России

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы парламентского комитета по обороне Дании Насера Хадера, призвавшего начать хакерские атаки на Россию в ответ на «агрессию Москвы в киберпространстве».
В Госдуме отреагировали на призыв датского депутата начать кибератаки против России
  • РИА Новости

По словам Швыткина, датская сторона пытается «увязать» свою политику с США, «показать свою преданность» и «занять место в общем строю».  

«Я ещё раз хочу отметить, что сообщения о якобы проводимых Россией кибератаках не имеют под собой никакой основы. Все обвинения необоснованные и бездоказательные. Во-вторых, это показывает наличие агрессивной риторики, которая сегодня присутствует в различных высказываниях, в том числе в СМИ некоторых стран. Это ещё раз демонстрирует политический заказ при режиссёре в лице США, которые данные сообщения используют как повод для очередных санкций», — сказал он.

Швыткин также добавил, что подобные выпады датских политиков не способствуют налаживанию диалога между странами.

«Мне очень жаль, что глава парламентского комитета по обороне Дании делает такие высказывания. Он, наверное, не понимает главную задачу парламентаризма. Главная задача парламентария любой страны — это обеспечение мира и стабильности и выстраивание конструктивных межгосударственных отношений, а не наоборот», — заключил депутат.

Ранее в парламенте Дании призвали начать кибератаки против России.

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