Берлускони полетел на день рождения к Путину
- Reuters
«Лечу на самолёте на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — написал Берлускони и сопроводил пост снимком себя в самолёте.
В воскресенье, 7 октября, Путину исполнится 66 лет.
6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведёт свой день рождения с родными, близкими и друзьями.
Ранее Берлускони рассказал о поздравлении по случаю своего 82-летия от Путина.