Берлускони рассказал о поздравлении с днём рождения от Путина
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на странице в социальной сети Facebook рассказал о поздравлении по случаю своего 82-летия от российского лидера Владимира Путина.
В сообщении политик называет российского президента другом.
«Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны... Спасибо, grazie!» — написал он.
Ранее сообщалось, что Берлускони приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступает в Серии С.
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