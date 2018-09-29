Берлускони рассказал о поздравлении с днём рождения от Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на странице в социальной сети Facebook рассказал о поздравлении по случаю своего 82-летия от российского лидера Владимира Путина.

В сообщении политик называет российского президента другом. «Поздравления от моего друга Владимира Путина всегда особенны... Спасибо, grazie!» — написал он. Ранее сообщалось, что Берлускони приобрёл футбольный клуб «Монца», который выступает в Серии С.