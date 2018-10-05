В Израиле заявили, что российские С-300 не смогут отследить истребители F-35

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби в эфире радиостанции израильской армии заявил, что российские комплексы ПВО С-300, которые ранее были доставлены в Сирию, не смогут отследить истребители F-35.

«Операционные возможности наших ВВС таковы, что эти батареи (С-300. — RT) на самом деле не ограничивают их эффективность... У нас есть малозаметные истребители (американские F-35. — RT), эти батареи даже не смогут их отследить», — цитирует его Интерфакс.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Совету безопасности об осуществлении поставок С-300 в Сирию.

23 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия страны продолжит операции в САР, несмотря на крушение российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.